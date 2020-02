Mi-2017, La Libre s'illustrait lors de la remise des prestigieux Prix Belfius du journalisme en s'imposant dans la catégorie "presse digitale" avec la série "Les 168 heures de garde du légiste". Pour ce reportage, nous avions suivi le médecin légiste Grégory Schmit durant sa semaine de garde. Notre journaliste et un photographe l'avaient accompagné lors de différentes découvertes macabres en Région bruxelloise.

Cette plongée exceptionnelle dans les coulisses de la pratique médicale et de l’enquête policière avait débouché sur un webdocumentaire en six chapitres.

A l'occasion du lancement cette semaine de notre offre de podcasts, nous proposons à nos abonnés de se replonger dans l'ambiance très particulière de ce reportage mais, cette fois, à travers des explications sonores. Notre journaliste Jonas Legge et le légiste Grégory Schmit reviennent sur les cas rencontrés, ils plantent le décor dans lequel le médecin a été amené à intervenir et ils expliquent quels sont les gestes posés par le praticien pour pouvoir évaluer si, oui ou non, il s'agissait d'homicides.

--> Chaque samedi, découvrez sur notre site et sur notre application un nouvel épisode de cette série de podcasts en six chapitres !

--> A l'occasion du lancement de notre offre podcasts, les internautes de La Libre peuvent profiter gratuitement d'une semaine de test !