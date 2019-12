Les membres des comités de secteurs avaient payé des transactions, il ne restait que 7 personnes devant le tribunal.

À moins d’un appel du parquet, le premier dossier pénal en rapport avec l’intercommunale Publifin vient de se terminer ce jeudi avec l’acquittement de toutes les personnes poursuivies.

Pour rappel, sept anciens membres du conseil d’administration de Publifin étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel de Liège pour prise d’intérêt et détournements commis par une personne exerçant une fonction publique.

Si, au départ, trente-neuf personnes, membres des fameux comités de secteur et du conseil d’administration de l’intercommunale Publifin faisaient l’objet d’une procédure judiciaire, la plupart ont transigé avec le ministère public pour éteindre les poursuites. Ne restait alors à la cause, plus aucun des membres desdits comités, mais uniquement des personnes qui étaient accusées d’avoir désigné les membres des comités de secteur ainsi que d’avoir fixé leurs rémunérations. Il leur était également reproché de ne pas y avoir mis fin.

Comparaissaient encore Georges Pire, André Denis, député provincial liégeois et ancien bourgmestre de Malmedy et le bourgmestre de Braives, Pol Guillaume, tous du MR.

Du côté PS, étaient poursuivis l’échevin de l’Enseignement à Liège, Pierre Stassart, Robert Botterman qui est l’ancien président du CPAS de Verviers. Ecolo était aussi touché avec Jean-Marie Gillon, conseiller provincial et Catherine Maas, l’ancienne conseillère communale de Seraing.

Si l’auditorat, dans un long réquisitoire souhaitait un rappel à la loi et des amendes entre 1.200 et 2.000 euros à multiplier par les décimes, les prévenus ont tous plaidé l’acquittement.

Ils l’ont donc obtenu, le tribunal estimant que les préventions n’étaient pas établies et qu’il n’y avait, dans le chef des personnes citées, aucun enrichissement personnel.