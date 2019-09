Le ministère public a requis lundi, devant la cour d’assises de Liège, la culpabilité d’Eddy Michel pour les assassinats de ses deux enfants. L’accusé était dans un processus de haine lorsqu’il a tué ses enfants le 30 septembre 2017 pour faire souffrir son ex-compagne jusqu’à la fin de sa vie, a soutenu la substitute déléguée au poste d’avocat général, Fabienne Bernard.

Selon son analyse, c’est le 24 septembre 2017 qu’un basculement s’est produit dans la tête d’Eddy Michel. Après la séparation qu’il n’avait pas supportée, il avait à plusieurs reprises menacé de tuer toute sa famille. Il avait toujours tenté de récupérer son ex-compagne. Mais ce jour-là, Madeleine Bosly, harcelée et épuisée, avait fini par lui avouer qu’elle avait une liaison avec un autre homme. À partir de là, il ne voulait plus que Madeleine meure, mais qu’elle souffre jusqu’à la fin de ses jours, a exposé Fabienne Bernard.

Eddy Michel était dans un processus de haine dans la semaine qui a précédé, selon l’accusation, et, le jour des faits, il a ciblé les enfants. "Lorsque Madeleine Bosly est arrivée chez lui, il ne l’a pas frappée lorsqu’elle est sortie de la voiture. Il a hurlé et il a frappé dans la voiture. Il a ainsi obtenu ce qu’il voulait : Madeleine est partie et il est resté seul avec les enfants. Il a ensuite fait ce qu’il avait déjà décidé de faire."

Mme Bernard a ensuite décrit les différents gestes posés par Eddy Michel, lorsqu’il s’est rendu dans les chambres de ses enfants. "Il a eu la possibilité de changer d’avis à diverses reprises mais il est allé jusqu’au bout de son projet et il a tué ses enfants", a-t-elle insisté. Les plaidoiries de la défense auront lieu ce mardi matin.