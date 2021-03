Procès en appel des hébergeurs : pour l'avocat général, "il faut que le tribunal pose les balises de l’aide aux migrants" Judiciaire Guillaume Tom

© BELGA

C’était un réquisitoire très attendu de la part de toutes les parties de ce procès où sont prévenus quatre hébergeurs et sept migrants. Quelques heures plus tôt, à deux pas du palais de justice de Bruxelles, une cinquantaine de personnes, dont plusieurs avocats de la défense, s’étaient d’ailleurs rassemblées pour dénoncer un procès qu’ils estiment être celui de "la solidarité" et dont la seule fin serait d’envoyer un " message clair aux autres hébergeurs et aux migrants entre eux".