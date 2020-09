Le procès Hakimi/Pauwels se poursuit ce vendredi avec une audience qui va démarrer vers 9h. La plaidoirie de Sven Mary, l'avocat de Stéphane Pauwels est très attendue. Il se murmure qu'il prépare un rebondissement dans le dossier.

L'audience a démarré peu après 9 h avec la plaidoirie de l'avocat d'un des protagonistes du dossier, Zacharie D'Adamo, revenu sur ses aveux en début de semaine. Il conteste désormais tout.

Après cette plaidoirie, prévue pour une durée de 15 minutes, ce sera au tour de Sven Mary de prendre la parole. L'ordre de passage des avocats de la défense vient d'être modifié suite à l'absence d'un des prévenus. Un autre avocat plaide donc avec Sven Mary, qui devrait, du coup, démarrer d'ici 30 minutes, soit vers 10h, ce vendredi matin.

Sven Mary commence sa plaidoire avec "tout le mépris qu'il porte à une certaine presse". Il a pris pour cela plusieurs exemplaires des journaux du groupe Sudpresse à l'appui. "Je ne me fiche aucunement de la médiatisation parce qu'une certaine médiatisation a été injuste et racolleuse", démarre Sven Mary. "On a fait de cet homme une bête de foire". Sven Mary estime que certains attendent la mise à mort de son client qui, dit-il le fait "gerber". Il cite des commentaires d'une journaliste de Sudpresse qui l'a accosté lundi.

"Mon échauffement est terminé et j'entame à présent le vif du sujet", poursuit Sven Mary, visiblement très énervé par certains titres consacrés à son client.

"L'année 2016, Stéphane Pauwels vit sa rupture avec Caroline Fontenoy"

Il aborde les éléments de personnalité de son client.

"L'année 2016 est cruciale pour Stéphane Pauwels. Cette année-là, il subit sa rupture avec Caroline Fontenoy, star du journal télévisé". Sven Mary rappelle qu'à l'époque, son client est alors une star de la télé. "La vie fait qu'on réagit tous à notre manière suite à une rupture. Monsieur Pauwels crève de cette rupture". Il explique que Pauwels rencontre alors un nouvel ami, Jamal Ennif, avant de faire la connaissance de Vanessa Colassin. "Au contraire de Monsieur Pauwels, qui se fait quitter à l'époque, c'est Vanessa qui quitte son ex, Fréderic". Elle dit alors qu'elle n'en peut plus de son ex, Fréderic, qui l'harcèle sans cesse. "La relation Pauwels/Colassin, c'est une rencontre qui ne devait pas avoir lieu. Lui, c'était pour réparer son mal d'amour et elle, c'était pour avoir quelqu'un qui la protège de son harceleur".

Sven Mary précise que le 8 septembre de cette année-là, une fiche d'information est ouverte à la police pour signaler qu'il y a un souci avec Fréderic G., l'ex de Vanessa Colassin. "Mais l'agent de quartier ne fait rien".