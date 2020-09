Place au cas de Said Hakimi

Julien Moinil reproche au cadet de la famille Hakimi d'avoir participé à une attaque, d'avoir caché une arme pour son frère, Farid, ainsi que des faits de détention et vente de stupéfiants. "Monsieur Hakimi va dire qu'il ne s'est pas enrichi avec ces ventes. C'est la première fois que j'entends qu'un trafic de stup n'est pas lucratif. J'ajoute qu'il a poursuivi son trafic en prison". Le procureur fédéral réclame deux peines à l'encontre de Said Hakimi. "Une peine de 5 ans pour l'attaque, les faits de recel et d'association de malfaiteurs. Pour l'arme, le but n'est pas lucratif mais c'est une intention de dissimulation de preuves, donc je demande une peine distincte, à savoir une peine d'un an qui me paraît se justifier". Pour ce qui est des faits de stupéfiants, le procureur fédéral réclame une peine de deux ans. Au total, il réclame donc huit ans d'emprisonnement pour Said Hakimi et ce , sans sursis.

Demande d'acquittement pour la maman des Hakimi

En ce qui concerne la maman des frères Hakimi, le procureur réclame un acquittement. Pour rappel, la maman a tenté de retrouver une arme cachée par son fils, à la demande de ce dernier. Le procureur estime que les preuves ne sont pas suffisantes.

Julien Moinil annonce la couleur : il y aura des mécontents des deux côtés. Il intitule sa première présentation : petite promenade dans les champs, en référence au lieu où certains des malfrats se sont rendus régulièrement. Le procureur a commencé par demander une peine de huit ans d'emprisonnement pour un des prévenus moins connu dans le dossier mais à qui il est toutefois reproché d'avoir entaillé l'oreille d'une des victimes. Le procureur a ensuite tenu à rappeler au président que le jour où il prononcera son jugement dans cette affaire, le public, "très attentif à ce procès médiatique", s'attendra à des peines dissuasives face "à ces comportements immondes et à la lâcheté des prévenus". "On a sonné chez des gens la nuit, on a gazé des gens en pleine nuit dans leur maison alors qu'ils tentaient simplement de dormir après une journée de travail".