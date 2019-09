Le coup de sang d’un client de café orgueilleux se transforme en western. Il risque de longues années de prison. Un croquis de justice signé Jean-Claude Matgen.

Mohammed (*), né au Maroc en 1985 mais vivant depuis belle lurette à Bruxelles, souffrirait, c’est son avocate qui le dit, d’un orgueil démesuré. Cela pourrait lui coûter 10 ans, si le tribunal correctionnel suit le ministère public. Pourquoi ? Pour tentative d’assassinat et détention illégale d’un revolver.

Les faits remontent au 3 juin 2016. Ce matin-là, Mohammed rejoint un véhicule qu’il destine à la vente et qu’il a garé la veille devant un café où il a ses habitudes. Il a briéfé le gérant afin qu’il alimente l’horodateur de la rue. Lorsqu’il approche du véhicule, il aperçoit... un P.-V. sur le pare-brise. Il voit rouge, pénètre dans le café et invective le gérant. L’esclandre indispose un groupe de clients et les choses s’enveniment.

