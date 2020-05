La police judiciaire fédérale (PJF) a indiqué samedi avoir mis la main sur plus de 2 millions d'euros en espèces lors de perquisitions menées dans le cadre d'une enquête relative à un trafic international de drogue en Flandre orientale.

Les forces de l'ordre ont également découvert des bijoux et plus de 130 véhicules. Cinq suspects ont été arrêtés en Belgique, trois aux Pays-Bas. Le gang est soupçonné d'avoir importé en Belgique de grandes quantités de cocaïne en provenance d'Amérique du Sud pendant plusieurs années.

La PJF a été assistée dans cette enquête par la police et la justice néerlandaises, car un certain nombre de suspects séjournent aux Pays-Bas. Le mardi 19 mai, neuf perquisitions ont été effectuées en Belgique, notamment à Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge, Geraardsbergen (Grammont), Zulte, Hoogstraten, Bruxelles et Meer. Plus de 2 millions d'euros en espèces, 40 voitures, 90 motos, des bijoux, des diamants, des montres de luxe et quelques autres objets de valeur ont été saisis lors de ces perquisitions, a rapporté samedi la police judiciaire fédérale. Par ailleurs, trois perquisitions ont été effectuées dans des maisons à Boxtel, Etten-Leur et Ouderkerk aan den IJssel aux Pays-Bas. Une maison à Ouderkerk aan den IJssel a été saisie, ainsi qu'une voiture de luxe et le compte bancaire de l'occupant. En outre, des bijoux, 20.000 euros en espèces et des montres de luxe ont été saisis. La semaine prochaine, le tribunal d'Amsterdam se prononcera sur la remise à la Belgique des personnes arrêtées aux Pays-Bas.