Bientôt la fin des travaux au palais de justice de Bruxelles? "Si nous avions été au Sénat, la rénovation aurait déjà eu lieu" JudiciaireReportage27:17 Benayad Maryam

© Marie Russillo

La rénovation du palais de justice a commencé en 1984. Des travaux interminables qui pourraient aboutir, en partie, en 2023. La Fondation Poelaert veille et espère que l’agenda politique sera respecté.



Le rendez-vous est fixé à 16 heures sur la place Poelaert, mais à 15 h 30, Jean-Pierre Buyle est déjà à l’entrée du palais de justice pour nous accueillir et tenter une visite improvisée des lieux. " C’était une merveille architecturale, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Joseph Poelaert lui-même ne reconnaîtrait plus son œuvre. Tout ici a été abandonné, c’est d’une tristesse", s’exclame, peiné, l’ancien bâtonnier au barreau de Bruxelles.