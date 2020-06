La scène a été filmée par un voisin et fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. On y voit une dame plaquée contre le mur par deux agents de police. Dévoilée le vendredi 12 juin seulement, cette scène s’est déroulée le 7 juin dernier dans le centre-ville de Bruxelles. La dame interpellée par la police est la compagne de l’artiste ostendo-bruxellois Arno. Sophie Dewulf a décidé de porter plainte pour coups et blessures et dénonce des violences policières récurrentes.

“Mais cette fois, je porte plainte, car un passant a filmé la scène qui prouve que les agents ont usé et abusé de leur position, pour un contrôle qui, à la base, était tout à fait banal. Je subis des contrôles systématiques depuis que j’ai 17 ans. Habituellement, ma carte d’identité et mon nom d’adoption me permettent de m’en sortir. Mais ce jour-là, je n’avais pas ma carte, et voyez ce que cela a donné.