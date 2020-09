"D'après les éléments en notre possession, il apparaît qu'un non policier a utilisé un gaz lacrymogène à la fin de la manifestation du dimanche 13 septembre, ce qui est inacceptable et complètement illégal", a communiqué le cabinet du bourgmestre.

Selon celui-ci, après avoir vu les images, une enquête administrative a été demandée directement au chef de Corps par le bourgmestre de Bruxelles.

Dans l'attente des résultats de cette enquête, le chef de corps a pris une mesure d'ordre: "le directeur des interventions sera écarté de sa fonction le temps de l'enquête".

Le cabinet du bourgmestre précise que "si ce comportement venait à être confirmé par l'enquête, il entraînerait immédiatement une enquête disciplinaire".

Selon le quotidien Le Soir, des images prises à la fin de la manifestation, au niveau de la rue de la Régence, montrent qu'un homme équipé d'un appareil photo professionnel a utilisé du spray à l'encontre d'un manifestant plaqué lors des interpellations auxquelles les forces de l'ordre ont procédé.

Sur les images diffusées par la chaine de télévision LN24 sur lesquelles Le Soir fonde ses informations, on voit cet homme pointer un spray en direction du manifestant et l'asperger d'un coup de gaz. On voit aussi le commissaire Pierre Vandersmissen faire un geste de la main pour lui signaler d'arrêter, mais aucune autre initiative policière à son égard.

D'après Le Soir, cet homme s'appelle Philippe Bourguet. Sur le site de son agence, bePress Photo Agency, il a déjà publié les photos qu'il a prises lors de la manifestation. Plusieurs d'entre elles attestent de sa présence rapprochée lors des faits. Toujours d'après Le Soir, cela fait des années que Philippe Bourguet réalise des reportages photographiques au plus près des policiers de la zone, notamment dans le cadre de missions relevant du maintien de l'ordre.

L'an dernier, il a publié un ouvrage de photographies intitulé PolBru.