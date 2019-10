Tarek Ladhari, aujourd’hui âgé de 64 ans, avait pourtant des raisons d’en vouloir à Denis Debouvrie, connu pour être extrêmement dur en affaires. Il lui a loué plusieurs restaurants à des loyers exorbitants. "Ce sont des professionnels. On vous embobine. On vous dit : ce restaurant il va casser la baraque", dit-il en référence à M. Debouvrie et à l’associé de celui-ci, Alaya Chekili.