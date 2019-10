Judiciaire Quid de la dangerosité et l’état mental actuel de Marc Dutroux? Vers une nouvelle expertise psychiatrique Annick Hovine

Le tribunal de l’application des peines (TAP) de Bruxelles a accédé, lundi, à la demande formulée par la défense de Marc Dutroux de procéder à une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux (62 ans). L’intéressé avait été condamné le 22 juin 2004 à la réclusion à perpétuité et à 10 ans de mise à disposition du gouvernement (aujourd’hui du TAP) pour enlèvement, séquestration et abus sexuels commis sur six enfants et jeunes filles.