La Commission des jeux de hasard a identifié lors de contrôles une douzaine de policiers joueurs. Trois d'entre eux, les premiers, ont été sanctionnés pour avoir joué à des jeux de casino en ligne, sur des comptes ouverts avec l'identité de tiers et avec du matériel informatique de la police, rapportent jeudi La Dernière Heure, De Morgen et Het Laatste Nieuws.

Un des policiers jouait depuis quatre ans, un autre jouait 1.500 euros tous les mois, précise la DH. Une policière encourait elle jusqu'à 60.000 euros d'amende administrative pour avoir ouvert un compte sous le nom de sa mère. Elle a joué 56.300 euros lors de 668 sessions de jeux en ligne, et 87 supplémentaires entre août 2015 et juin 2016, depuis des ordinateurs avec des adresses IP de la police. Elle a reconnu que le jeu avait "ruiné sa carrière" et a finalement écopé d'une amende administrative de 5.000 euros.

Une autre sanction a été prise par un policier qui a joué 86 fois pendant le mois de la Coupe du Monde, en usurpant l'identité de son beau-père. Il s'est vu infliger 208 euros.

Enfin, un policier s'était servi du nom de sa sœur pour jouer en ligne entre juin 2014 et avril 2018, dont depuis un commissariat. Il a été condamné à 350 euros.

Il s'agit des trois premiers policiers sanctionnés pour avoir joué en ligne. Neuf autres suivront.

La loi du 7 mai 1999 interdit formellement les jeux de hasard aux policiers.