Une bagarre dans une friterie un soir de Doudou, des coups de chaîne de scooter envers un mari présumé violent, des insultes et une gifle à l’encontre d’un agent pénitentiaire… "Tout roule", selon la présidente, si bien que le tribunal, en avance sur le timing, s’octroie une petite suspension de séance. À la reprise, l’atmosphère n’est plus la même : on y juge une affaire d’attentat à la pudeur par ruse à l’encontre d’un mineur, Dylan (*), déficient mental âgé de 9 ans au moment des faits. Le prévenu est Kévin (*), né en 1996. L’homme n’est pas un prix d’éloquence quand la présidente lui demande de s’expliquer. "Ce sont des mensonges", dit-il, à l’économie.