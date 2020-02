Deux Flamands ont été interpellés en Roumanie 14 ans après l'exécution d'un trafiquant de drogue, rapporte lundi Het Laatste Nieuws sur base des médias locaux et d'une confirmation des Affaires étrangères.

Des forces spéciales roumaines ont participé à l'arrestation après avoir été averties par Interpol que le couple pouvait être dangereux. Georges D. (64 ans) et sa compagne Marleen M. (43 ans), originaires de Tirlemont (Brabant flamand), ont été arrêtés dans un mobilhome installé dans le village de Peciu Nou, près de la ville roumaine de Timisoara (ouest). La police a découvert dans le véhicule une arme de 22 mm et des munitions.

La famille de Georges exploitait l'une des plus grandes filières de drogue en Europe, entre Casablanca et Londres. Elle a passé en contrebande des centaines de kilos de cocaïne et a grimpé les échelons jusqu'à devenir l'un des plus gros fournisseurs de stupéfiants de la capitale britannique. En 2008, quatorze membres de la famille ont été interpellés à Lyon, en France, et Georges D. a été incarcéré dans l'Hexagone jusqu'en 2011.

L'homme et sa compagne étaient en outre recherchés par la justice belge, suspectés d'avoir tué leur fournisseur d'une balle dans la tête lors d'un trafic de drogue en 2006. Le duo est détenu préventivement en Roumanie, dans l'attente de sa remise en Belgique.