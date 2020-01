Un ex-détenu a proposé une interview de Marc Dutroux à plusieurs rédactions de télévision francophones. Les deux grandes chaînes nationales (RTL-TVI et RTBF) ont refusé en raison des règles de prudence et de la déontologie journalistique.

« Si nous les avions achetées, le but n’aurait pas été de les diffuser mais de décoder ce qui y était dit. Dans le contexte du dossier de sa libération conditionnelle, cela aurait pu être un élément intéressant. Mais le problème, c’est que l’on ignorait dans quelles conditions ces images avaient été acquises. Bref, nous avons finalement dit non », a commenté Laurent Haulotte, directeur de l’information à RTL-TVI à nos confrères de l’Avenir.

« Participer à un système de rémunération de gens comme Marc Dutroux, ce n'est pas déontologiquement recevable et ce n'est pas dans les valeurs de la RTBF », a ajouté Jean-Pierre Jacqmin, direction de l’information à la RTBF. « Et s’il y avait dans la vidéo des informations sur des zones d’ombre du dossier, je pense que cela devrait d’abord être livré aux familles, soit via leurs avocats ou via la justice, avant de mettre ça à l’antenne», a-t-il conclu.