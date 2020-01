Le juge d'instruction chargé de l'enquête sur le cambriolage de My, qui s'est soldée par la mort d'un des trois cambrioleurs, tué par le propriétaire, réveillé en pleine nuit, devra décider s'il retient la légitime défense dans le chef du tireur.

Dans un Etat de droit, on n'a pas le droit de faire justice soi-même. Mais dans certains cas, exceptionnels, un citoyen peut être amené à recourir à la légitime défense pour se protéger (ou protéger un tiers) d'une agression illégitime. Les articles 416 et 417 du code pénal belge précisent dans quels cas et jusqu'où peut aller cette "violence légitime”.