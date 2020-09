La jeune femme s'est rendue à 17 ans en Syrie en 2013, s'est mariée à un Belge et a rejoint le groupe terroriste Etat islamique (EI). Noura Firoud s'est mariée à un autre Belge originaire de Vilvorde, Houssien Elouassaki, une figure de proue de Sharia4Belgium, aperçu sur des images le représentant armé en Syrie.

A sa mort, Mme Firoud s'est remariée avec Ammi Houdaifa, aussi originaire de la commune flamande. Elle a eu trois enfants en Syrie qui ont désormais six, cinq et trois ans. Elle s'est présentée aux autorités turques avec ses trois enfants en août, selon le quotidien

Auparavant, la presse faisait état de la présence de cette dernière dans un camp de prisonniers en Syrie, sans que celui-ci soit déterminé.

La Turquie n'a pas encore officiellement informé la Belgique à ce sujet. Il n'est pas non plus encore établi si la jeune femme est en détention pour le moment et si ses enfants l'accompagnent. En principe, seuls les enfants de moins de trois ans accompagnent leurs mères détenues en Turquie.