Croquis de justice: une enquête qui fait long feu pourrit la vie de soi-disant trafiquants d’armes Judiciaire Annick Hovine

© Shutterstock

La perquisition remonte à 2012. Mais il s’en souvient comme si c’était hier. Les policiers qui débarquent à l’aube dans son village de la campagne liégeoise et l’emmènent sous les yeux de sa femme et de son fils. "J’ai dit tout de suite que j’étais le seul responsable : mon gamin suit toutes mes idées." Père et fils partagent aussi la même passion. "J’adore les armes. Je les collectionne : mieux vaut 200 armes entre les mains d’un collectionneur qu’une seule dans celles d’un délinquant."