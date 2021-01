"Des policiers vont peut-être perdre leur emploi, tout ça pour trois fromages et une bouteille de soft !" Judiciaire Marie Rigot

© SLFP Police

Dans le cadre de la crise sanitaire sans précédent que connaît la Belgique, les forces de l'ordre doivent endosser de lourdes responsabilités. Chargés de s'assurer que les mesures Covid édictées par les autorités soient respectées par la population, les policiers sont sur tous les fronts. Entre le port du masque, le couvre-feu, la "bulle"... ils doivent parfois faire face au ras-le-bol qui s'installe dans la société à l'égard de règles strictes entravant la liberté de chacun. Mais s'il est compliqué de raisonner des citoyens fatigués et démunis face à un virus qu'ils ne comprennent pas, ils prônent avant tout un dialogue calme, qui comme on n'a pu le voir dernièrement peut parfois dégénérer. "On ne sait jamais ce à quoi on sera confronté". Vincent Gilles est l'Invité du Samedi de Lalibre.be.