Sur sa page Facebook, le SLFP a diffusé des nouvelles images des faits de violence sur des policiers à Anderlecht.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Bruxelles suite à la diffusion jeudi par le syndicat libre de la Fonction publique (SLFP) d'une vidéo montrant des violences contre des policiers lors d'une intervention sur la chaussée de Mons à Anderlecht.

Ce vendredi, le syndicat libéral a partagé une nouvelle vidéo sur sa page Facebook. On y voit la même intervention, les mêmes faits, mais sous un autre angle avec ce commentaire: "Le SLFP Police aidera la justice à identifier rapidement les auteurs des violences commises contre nos collègues d'Anderlecht."

Sur les images, qui seront "remises à la police locale et au ministère public", on peut effet apercevoir le visage de deux hommes ayant porté des coups aux policiers. Une enquête pour coups et blessures volontaires a été ouverte par le parquet de Bruxelles afin d'identifier les suspects.