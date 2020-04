Deux soeurs de 12 et 7 ans ont disparu à Houthalen-Helchteren (Limbourg). Child Focus a lancé un avis de disparition ce lundi soir.

Le lundi 20 avril 2020 entre 11h45 et 12h15, Yoni et Lyana Permentier, deux sœurs âgées de 12 et 7 ans, ont quitté leur domicile situé Grote Baan, à Houthalen-Helchteren. Depuis, elles ne se sont plus manifestées.

Yoni est âgée de 12 ans, elle mesure 1m50, elle a les yeux bruns et de longs cheveux bruns. Au moment de son départ, elle était vêtue d’un legging beige et d’une blouse bleu et blanc. Elle pourrait être en possession d’un petit trolley bleu.

Lyana est âgée de 7 ans, elle mesure 1m30, et est de corpulence assez forte. Elle a les yeux bruns et les cheveux bruns coupés en carré, juste sous les oreilles. Il lui manque les deux incisives inférieures. Elle est vêtue d’un jean bleu, d’un T-shirt noir et gris, et de chaussures grises de marque Nike.

Le parquet de Limbourg, la zone de police CARMA et Child Focus ont lancé une action de recherche. Selon la magistrate au parquet de Limbourg Anja de Shutter, la disparition est jugée inquiétante vu le jeune âge des filles. "Mais il n'y a aucune preuve d'intention malveillante", ajoute la magistrate. "Nous sommes inquiets parce que c'est le soir et ce sont des petites filles, et nous ne savons pas où elles sont et qui s'occupera d'elles."

Yoni est invitée à contacter sa famille et ses proches pour les rassurer.

Celui qui a vu les deux soeurs ou sait où elles se trouvent est prié de contacter les enquêteurs au numéro gratuit 0800 30 30 0 ou via Child Focus au numéro 116 000.