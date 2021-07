Intempéries: Infrabel met le réseau ferroviaire à l'arrêt dans le sud du pays

Infrabel a décidé ce jeudi à 6h15 de mettre le réseau ferroviaire à l'arrêt dans le sud du pays en raison des intempéries, a annoncé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. "Vu les intempéries exceptionnelles et malgré tous les efforts de son personnel, Infrabel m'informe ce jeudi matin de sa décision de devoir mettre le réseau ferroviaire à l'arrêt au sud de la Belgique. Il est en effet impossible d'assurer la circulation en toute sécurité des trains pour les voyageurs ou d'avoir accès aux zones les plus stratégiques pour leurs équipes", a déclaré le ministre dans une communication adressée à l'Agence Belga.

Cette mise à l'arrêt permettra également aux services de secours de se concentrer sur l'aide urgente à apporter aux personnes sinistrées, a précisé le ministre qui suit en permanence l'évolution de la situation sur le rail.

Dans un communiqué, Infrabel a fait part des différentes lignes touchées par cette mise à l'arrêt:

Province de LIEGE

La Province de Liège est particulièrement touchée par les inondations. Les voies sont sous eau ou obstruées par des éboulements sur de nombreuses lignes. La circulation est interrompue :

- entre Liège et Namur (L125)

- entre Liège et Maastricht (L130)

- entre Visé et Montzen-Frontière Allemande (L24)

- entre Liège et Welkenraedt (L37). Le viaduc de Nessonvaux présente une instabilité.

- entre Visé et Visé-Frontière (L40)

- entre Liège et Marloie (L43)

- entre Liège et Gouvy (L42)

- entre Pepinster et Spa (L44)

- entre Welkenraedt et Eupen (L49)

En revanche, les Thalys et ICE circuleront normalement entre Liège-Guillemins et Aachen. Les trains roulent également entre Liège et Bruxelles.

Province de NAMUR

La circulation est totalement interrompue :

- entre Namur et Liège-Guillemins (L125)

- entre Namur et Charleroi (L130)

- entre Namur et la frontière luxembourgeoise (L162)

- entre Dinant et Gendron-Celle (L166)

Les trains roulent entre Bruxelles et Namur mais le trafic est ralenti entre Gembloux et Mont Saint-Guibert (L161) en raison de l’affaissement d’un talus.

Les voyageurs sont invités à suivre les informations les concernant sur le site de la SNCB: www.belgiantrain.be.