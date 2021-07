Voici le calendrier de remise en état des lignes de la SNCB abîmées par les intempéries

Malgré les images spectaculaires des voies inondées dans la région de Dinant, la perturbation de ce week-end n’aura pas d’impact supplémentaire sur l’organisation du trafic. La raison est simple : cette ligne avait déjà été endommagée la semaine précédente. Les trains pourront à nouveau y circuler à partir du 9 août.

Dans d’autres régions du pays en revanche, le calendrier initial prend un peu de retard. C’est le cas dans les deux Brabants, où la ligne reliant Wavre à Sint-Joris-Weert (L139) ne sera opérationnelle qu’à partir du 9 août (et non le 2 août). Outre l’inondation des rails et l’affaissement du ballast, de nombreux talus de protection ont été fragilisés par la pluie et les écoulements de boue. Dans certaines régions, il faudra plusieurs semaines pour sécuriser les dizaines de kilomètres de voies concernées.