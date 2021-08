Affluence à la Côte: 19 trains spéciaux chaque jour, des embouteillages à prévoir sur l’E40

Plus de 100 000 personnes vont donc se diriger vers la côte belge samedi et dimanche. Il faudra donc prévoir assez de trains du côté de la SNCB pour ne pas revoir les images des dernières vacances de Pâques. Cela tombe bien, le plan été de la SNCB est en place depuis début juillet. "Rien n’est prévu de plus pour ce week-end car une maximale est déjà installée depuis le début des vacances, note Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB. On remarque déjà qu’avec le beau temps, il y a énormément de consultations sur notre site internet et l’option de planification de voyages. On peut donc dire qu’il y aura plus de monde que d’habitude. Nous conseillons donc de réserver un train express. Cette offre complémentaire propose des places garanties et un trajet sans arrêt intermédiaire."

Comme chaque week-end, 19 trains spéciaux seront disponibles. "Il suffit d’avoir un titre de transport valable pour y avoir accès, et la réservation coûte un euro supplémentaire. Via son smartphone, on peut réserver sa place jusqu’à 15 minutes avant le départ du train."

La SNCB ne s’attend donc pas à des problèmes majeurs. "On ne s’attend pas à une sur-occupation, et des équipes de sécurité supplémentaires sont prévues dans les gares pour aider les voyageurs, mais aussi limiter l’accès aux quais. Il est toutefois possible que le temps d’attente soit un peu plus long dans les gares."

Sur les routes aussi, on peut s’attendre à un week-end chargé. Il y avait déjà du monde ce vendredi soir sur les routes. "On attend du monde sur les routes, en effet, affirme Jan Van Bellingen, porte-parole de Touring. Nous conseillons d’éviter de prendre la route ce samedi entre 9 h et 12 h. Je dirais qu’il faut passer Gand avant 9 h ou attendre la fin de matinée. Pour dimanche, cela dépend s’il y a beaucoup de personnes qui partent pour un jour. Dans le sens des retours, il y aura déjà du monde ce samedi. S’il fait beau dimanche, les voyageurs d’un jour vont se mêler à ceux d’un week-end. L’avantage, c’est qu’il y aura beaucoup de personnes en congé le lundi vu que le jour férié du 15 août tombe un dimanche et que beaucoup de grandes entreprises prolongent le week-end pour récupérer."