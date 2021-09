Envie de profiter du soleil à la mer ce week-end ? Vous ne serez probablement pas seul

"Il fera assez chaud avec des maxima de 22 à 25 degrés", "à la mer, le vent sera généralement modéré et s'orientera à nouveau au nord-nord-est" : début septembre, le site de l'Institut royal météorologique de Belgique arrive avec de meilleures nouvelles que lors de ce triste mois d'août. Du soleil et plus de 20°c attendus à la Côte ce week-end donc, mais aussi de nombreux Belges qui souhaitent, avant de se remettre au boulot, poser la serviette sur le sable et déguster une glace devant le soleil qui s'efface en fin de journée.

Ce mois d'août météorologiquement déprimant va probablement pousser des nombreux voyageurs dans les trains ce week-end. La SNCB prévient :"une forte affluence de voyageurs est possible vers la Côte ce week-end du 4-5/9." La société responsable du transport ferroviaire prévient que "l'offre de trains vers la Côte est adaptée" et que "des temps d'attente en gare sont donc possibles."

Sur Twitter, elle rappelle aussi que des travaux sont prévus ce même week-end entre Bruges et Gand.