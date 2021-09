La ponctualité des trains a atteint presque 95% pendant les vacances d'été

Ce score de ponctualité est quasi identique pour le mois d'août, à un dixième près (94,5%). Durant les vacances d'été de 2020, la ponctualité sur le réseau ferroviaire était légèrement plus élevée, avec 95,9% des trains arrivés à l'heure en juillet, et 94,6% en août. À noter également que ce chiffre n'est pas tombé en dessous des 90% depuis novembre 2019, mois durant lequel 13,6% des trains avaient accusé du retard.

La ponctualité du trafic intérieur est mesurée dans la gare terminus et - si le train emprunte la Jonction bruxelloise Nord-Midi - dans la première gare de cette Jonction Nord-Midi qui se trouve sur son trajet. Si le train compte 6 minutes de retard ou plus, il est considéré comme non ponctuel.

En ce qui concerne les annulations, le nombre de trains partiellement ou totalement supprimés est revenu à un niveau normal de 1,8% (soit 2.063 trains) en août. En juillet, le nombre d'annulations avait atteint un pic de 4,4% (4.787 trains), en raison des graves intempéries qui avaient touché notre pays.