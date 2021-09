"On frappera haut et fort si le politique ne donne pas suite à nos sollicitations ou si on ne nous dit pas quelles seront les prochaines étapes du projet", avertit Renaud Mazy. Le patron des cliniques universitaires Saint-Luc n’est pas du genre à tourner autour du pot lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts de son institution et des 6 200 membres qui la composent.