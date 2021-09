Les routes sont en très mauvais état en Belgique: notre pays parmi les pires élèves européens

Concernant l’étendue et l’état de ses routes, la Belgique a obtenu la note de 4,4 à égalité avec l’Irlande et l’Italie. Tous nos voisins font mieux: la France (5,4), l’Allemagne (5,3), le Luxembourg (5,5) et l’Angleterre (4,9). Mais le contraste est encore plus important avec nos voisins direct du nord puisque les Pays-Bas obtiennent la note de 6,4, soit encore mieux que la Suisse (6,3).

Sans exception, tous les pays du sud de l’Europe font aussi mieux que la Belgique : Portugal (6), Espagne (5,7) et même la Grèce (4,6) et la Turquie (5). En Scandinavie aussi, toutes les notes sont supérieures à celle obtenue par la Belgique : Danemark (5,6), Suède et Finlande (5,3). Il n’y a que la Norvège qui s’approche de la Belgique avec 4,5.

En fait, pour trouver de moins bons résultats que ceux obtenus par la Belgique, il faut se diriger vers l’Europe de l’est comme la Bosnie Herzégovine (2,8), la Moldavie (2,6) ou encore la Roumanie (3). D’autres parviennent tout de même à tirer leur épingle du jeu à l’image de l’Estonie (4,7) et la Lituanie (4,8).

Récemment mise en lumière par Landgeist, cette étude du Forum économique mondial remonte à 2019. Il avait été demandé à des dirigeants d’entreprises comment ils évaluaient la qualité des routes dans leur pays selon une échelle de 1 à 7.