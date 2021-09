Accueil Belgique Mobilité La petite reine en haut de l’affiche : le règne du vélo et de l'auto has-been est-il en route ? L’Europe et la Belgique sont dans une phase de reconversion grâce à la mobilité douce. L’auto devient has been et le règne du vélo est en route ! Reste à mettre en place les bonnes infrastructures pour se déplacer... © Shutterstock Eric Guidicelli

Ils sont partout ; ils ont toutes les formes ou presque, et nous en croisons de plus en plus, tous les jours. Le vélo se porte très bien et peut-être même trop bien, puisqu’il devient quasi impossible de pouvoir en acheter sans avoir entre 15 jours et 3 mois...