STIB, SNCB, Tec, De Lijn: de nombreuses perturbations attendues dans les transports ce vendredi en raison de la grève nationale

Ce vendredi 24 septembre se tiendra une manifestation nationale organisée par la FGTB. Le syndicat socialiste, qui sera rejoint par la CSC et la CGSLB à l'échelle locale, prévoit une journée d'actions dans tout le pays pour réclamer une révision de la loi de 1996 sur la norme salariale.



De nombreux employés participeront à cette action syndicale, entraînant par conséquent de nombreuses perturbations dans les transports en commun.



A Bruxelles, la STIB a d'ores et déjà annoncé que son réseau serait fortement perturbé par la grève. "Peu, voire pas de de bus, de trams et de métros" ne circuleront dans la capitale, a annoncé la société de transports sur Twitter. La STIB conseille dès lors à ses usagers de prévoir une solution alternative. Toutes les informations des lignes concernées seront annoncées en temps réel sur les différents canaux de la STIB (Twitter, application mobile, ...), et ce, dès 6h du matin.

⚠️ Demain 24/9 - manifestation nationale : fortes perturbations sur le réseau de la #stib ⚠️

Il y aurait peu, voire pas de bus, de trams et métros. Prévoyez une solution alternative de transport.

Nous vous tiendrons informés en temps réel de la situation sur notre réseau dès 6h. pic.twitter.com/zE8hbUNaq4 — STIB-MIVB (@STIBMIVB) September 23, 2021

De nombreuses perturbations sont également à prévoir en Wallonie sur le réseau duTEC. Toutes les provinces wallonnes seront touchées par la grève. Le TEC a déjà annoncé sur son site internet les lignes qui seront perturbées, et promet de mettre à jour ces informations régulièrement au cours de la journée. Les usagers pourront également s'informer via la page Facebook du TEC et par téléphone via les call centers de leur région.



En Flandre, De Lijn a également annoncé des perturbations. "Le 24 septembre 2021, il se peut que votre bus ou votre tram ne circule pas. C'est le résultat de l'action syndicale", indique la société de transports sur son site internet, qui prévoit toutefois la mise en place d'un service alternatif "en fonction du personnel disponible". Toutes les informations seront disponibles en temps réel sur le site de De Lijn.

Du côté du rail, aucune information n'a encore filtré concernant d'éventuelles perturbations. Si certaines lignes de la SNCB devaient être concernées, les informations seront à retrouver sur ce site internet.