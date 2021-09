Manifestation de chauffeurs LVC: le cdH demande une licence unique et des bases saines

Le député estime urgent d'unifier le secteur "avec une licence unique et des bases saines". Les chauffeurs travaillant pour ces plates-formes et se réclamant de la Location de Véhicule avec Chauffeur (LVC) -ce que les autorités régionales contestent en regard de la législation en vigueur sur la location de limousines- ont décidé de fermer leurs applications pendant trois heures jeudi matin pour exiger l'adoption du Plan Taxi promis pour l'été par le ministre-président Rudi Vervoort. Celui-ci a annoncé mercredi le dépôt d'un avant-projet, pas encore débattu ni adopté par le gouvernement régional.

"Acculés, les chauffeurs LVC sont poussés à partir en grève et le ministre-président annonce quelques miettes d'information en grande pompe dans la presse sur une réforme attendue depuis 5 ans... C'est une attitude choquante de la part d'un exécutif vis-à-vis d'un secteur qui améliore la mobilité bruxelloise et génère plus de 2.000 emplois dont dépendent autant de familles", a jugé Christophe De Beukelaer.

Par voie de communiqué, celui-ci a dit attendre de la réforme qu'elle prévoie des droits et des devoirs équitables pour les chauffeurs de taxi et LVC, sur base d'une licence unique et de bases saines.

Par ailleurs, le cdh exige le retrait de la circulaire empêchant les chauffeurs d'utiliser leur smartphone pour gérer leurs courses et l'arrêt immédiat des contrôles abusifs.