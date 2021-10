La circulation des trains sera interrompue entre Bruges et Ostende du 30 octobre au 7 novembre, durant les congés d'automne.

Pas de trains entre Bruges et Ostende durant les congés d'automne

La SNCB prévoit des bus de remplacement entre les deux villes. L'association d'usagers TreinTramBus demande davantage de confort pour les voyageurs. "De nombreuses personnes ont prévu de se rendre en vacances à la Côte durant les congés d'automne", souligne Peter Thoelen, porte-parole de TreinTramBus. "Il est important de les prévenir maintenant que les trains d'Anvers et Courtrai n'iront pas à Ostende mais à Blankenberge et que les trains IC-Eupen-Bruxelles-Ostende ne circuleront pas plus loin que Bruges."

C'est pourquoi TreinTramBus demande à la SNCB et De Lijn que les voyageurs ayant un ticket valable vers ou depuis Ostende puissent aussi l'utiliser dans le tram vers Blankenberge. "Ostende est une gare très fréquentée en période de vacances. Nous craignons que les bus de remplacement entre Bruges et Ostende ne soient pas suffisants pour garantir l'accès à la Côte lors des congés. Le tram est une bonne alternative."

De Lijn indique qu'aucune communication n'a encore eu lieu avec la SNCB.