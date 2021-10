"Connecting Europe Express" promeut le train comme mode de transport européen durable

La gare d'Anvers-Central a accueilli lundi le "Connecting Europe Express", un train qui traverse actuellement l'Europe pour promouvoir le transport ferroviaire de passagers et de marchandises en tant que moyen de transport durable.

De nombreux événements et moments de réseautage sont prévus en cours de route, notamment pour s'attaquer aux derniers obstacles à un véritable réseau ferroviaire européen. Après Anvers, ce "Connecting Europe Express" a poursuivi son périple jusque la gare de Schaerbeek et Train World, le musée de la SNCB, en présence de nombreux représentants gouvernementaux de Belgique et de l'Union européenne. Il s'arrêtera à Namur mardi, l'occasion de revenir sur la vision d'une Europe interconnectée grâce à des liaisons ferroviaires internationales de qualité, avant de quitter le pays en direction du Luxembourg. L'accent a été mis lundi sur le transport de marchandises, opéré par train à "seulement" 10% en Belgique, contre une moyenne de 17,9% dans l'Union européenne.

"Nous voulons doubler le volume de marchandises transportées par train d'ici 2030", a ambitionné le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo). "Pour ce faire, nous devons investir dans les infrastructures, mais aussi améliorer notre réglementation afin de permettre aux entreprises de mettre plus facilement des marchandises sur le rail. Un train peut retirer 50 camions de la route. Le train est donc bon pour l'environnement, le climat, l'économie et la sécurité routière."

"Je souhaite faire de la Belgique encore davantage une plaque tournante internationale du train, avec un renforcement du réseau, un soutien supplémentaire pour les trains de nuit, les trains de passagers internationaux et le transport de marchandises", a-t-il ajouté.

La SNCB entend, elle, contribuer aux objectifs climatiques repris dans le 'Green Deal' de l'Union européenne en réduisant encore davantage sa consommation d'énergie. Par exemple, en 2030, toutes les nouvelles gares (ainsi que les gares rénovées) de la SNCB auront été repensées en vue d'un fonctionnement durable : circularité des matériaux, économies d'énergie, impact environnemental (panneaux solaires, eaux usées, pollution du sol...), accessibilité autonome, intégration de la gare dans son environnement, intermodalité (navettes, parkings vélos, respect de tous les usagers), liste l'entreprise ferroviaire.

"Le secteur ferroviaire a besoin d'une harmonisation européenne forte et d'un investissement national et européen conséquents. De son côté, l'Europe pourra s'appuyer sur le transport ferroviaire comme pilier essentiel pour atteindre les objectifs du Green Deal", analyse Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB.

En raison des différentes largeurs de voie en Europe, le "Connecting Europe Express" se compose en réalité de trois trains qui voyagent ensemble sur le trajet. Cela pour illustrer que, d'une part, il y a donc toujours un manque d'interopérabilité entre les parties du réseau ferroviaire européen, mais que, d'autre part, il y a une bonne coopération entre les compagnies ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure. Les wagons qui composent le train ont été fournis par plusieurs compagnies ferroviaires européennes.