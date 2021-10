Intempéries: le trafic ferroviaire est interrompu sur deux lignes

La deuxième ligne ne concerne que le trafic de marchandises, les navetteurs ne subissent donc pas de désagréments. Infrabel ignore quand la circulation pourra reprendre.

Par ailleurs, la nuit dernière, plusieurs arbres sont tombés sur les voies, à la suite des violentes rafales qui ont balayé le territoire, en province de Luxembourg notamment du côté de Virton et Couvin. Le trafic avait là aussi été temporairement suspendu, mais il a repris entretemps, précise encore Infrabel.

Une vingtaine d'interventions en Wallonie picarde

Des vents tempétueux ont frappé le Hainaut occidental la nuit de mercredi à jeudi. Les pompiers sont sortis à une vingtaine de reprises. On ne déplore aucun blessé. Les interventions étaient toujours en cours vers 07h00. Des vents violents ont frappé la Wallonie picarde cette nuit, essentiellement dans les régions d'Ath, Lessines, Frasnes, Bernissart et Péruwelz. Le Tournaisis a été concerné dans une moindre mesure tandis que la région de Mouscron a été épargnée.

Avec des pointes à 87km/h, c'est la région d'Ath qui a le plus souffert. Les interventions des pompiers de Wapi ont débuté vers 01h30 du matin et se poursuivent. Les pompiers sont principalement intervenus pour des opérations de tronçonnage d'arbres et de feuillus qui entravaient la voie publique ainsi que pour des câbles et fils électriques tombés au sol.

Une voiture a également été détruite à la suite de la chute d'un arbre. Il n'y a pas eu de blessé.

Une trentaine d'interventions liées au vent en zone Dinaphi

Une trentaine d'interventions ont déjà été réalisées, depuis très tôt ce jeudi matin, par les pompiers en zone Dinaphi (Dinant/Philippeville) à la suite des rafales de vent, indique le porte-parole Patrice Liétart. Il s'agit essentiellement d'arbres sur la chaussée. "Nous avons encore une dizaine d'interventions en attente. Géographiquement, une grande partie de la zone est impactée", précisait-il peu avant 8h00.