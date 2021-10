La grève à la Stib temporairement suspendue

Les métros bruxellois ont roulé à fréquence réduite mercredi et jeudi à la suite d'une action du syndicat CGSLB.

Le syndicat libéral CGSLB a suspendu temporairement son action de grève à la Stib, annonce-t-il jeudi soir. Le but est de "donner un maximum de chances à la concertation sociale en sous-commission paritaire" prévue demain/vendredi, ajoute l'administrateur délégué permanent de la CGSLB, Christian Ecker. Les métros bruxellois ont roulé à fréquence réduite mercredi et jeudi à la suite d'une action du syndicat CGSLB. Ce dernier, qui avait introduit un préavis d'actions le 14 octobre, disait relayer "les inquiétudes du personnel face à l'insuffisance des moyens humains et matériels pour assurer des transports en commun de qualité aux usagers".

De leur côté, les syndicats chrétien et socialiste ne suivaient pas ce mouvement et dénonçaient, dans le chef de la CGSLB, une action intéressée visant à obtenir un délégué permanent supplémentaire.

La direction soulignait mercredi n'avoir "jamais fermé la porte au dialogue" et s'étonnait de cette action, tout en la déplorant. "Entasser les voyageurs en heure de pointe, ce n'est pas idéal", alors que les indicateurs de l'épidémie de coronavirus repartent à la hausse, concluait-elle.