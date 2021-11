Ceci n’est pas un vélo , c’est mieux !

Un look incroyable, un cadre allongé, des petites roues, une selle suspendue et surtout, surtout, deux moteurs qui offrent une puissance de 1 500 Watt. C’est du jamais vu.

On en a déjà parlé. Les tests de vélo que nous réalisons sont souvent élogieux pour différentes raisons. Parfois c’est le look, parfois la motorisation ou encore le côté pratique. C’est aussi, parce qu’il faut l’avouer, nous ne sommes pas trop accros aux vélos bas de gamme.

Ici, avec l'Ellio, on peut commencer par dire que c'est un vélo 100 % belge. Enfin presque, parce que les moteurs sont chinois et c'est surtout un vélo 100 % flamand. Comme nous l'explique Jorrit, un des deux boss de la marque louvaniste, "c'est plus qu'un vélo, c'est un nouveau moyen de mobilité !"

Un look incroyable, un cadre allongé, des petites roues, une selle suspendue et surtout, surtout, deux moteurs qui offrent une puissance de 1 500 Watt. C’est du jamais vu ! Un moteur central, et un moteur sur la roue avant qui, dès le démarrage, vous emporte pour une expérience que vous ne serez pas près d’oublier. L’Ellio est un speed-bike qui dépasse tout ce que l’on vous a présenté avant. La technologie embarquée est unique. Aucun fabricant, autre qu’Ellio n’a, pour l’instant, développé un tel engin.

Si on pense que c’est plus qu’un vélo, c’est aussi parce que les déplacements sont très différents de ce à quoi nous sommes habitués. L’Ellio a quatre modes d’assistance, et cette particularité d’avoir une aide pour garder le même rythme de pédalage. On ne parle pas de vitesse mais plutôt de fréquence de pédalage.

Régulation de vitesse

En plus de cela, il y a aussi une sorte de régulateur de vitesse. Vous souhaitez être à 40 km/h, il vous suffit sans effort d'atteindre la vitesse et puis d'une simple pression, vous demandez à votre vélo de garder ce rythme. Il faut continuer à pédaler, mais c'est lui qui va chercher la puissance nécessaire pour vous permettre de continuer à vitesse constante. C'est très pratique pour un long trajet. Pour la partie maniabilité, là aussi, c'est surprenant. "Nous avons un centre de gravité très bas, ce qui permet au vélo d'être très stable", explique Jorrit. "Et c'est un vélo qui convient aux papas comme aux mamans, de par l'aspect modulable de la selle" poursuit Jorrit, cofondateur de la marque.

Si le look peut vous paraître étrange, avec son énorme batterie au centre du vélo, essayez-le ! L'Ellio n'a pas d'équivalent. Et pour continuer dans l'esprit qu'il n'est pas comme les autres, ses 38 kg en sont une preuve de plus. Ellio n'est pas un vélo que l'on transporte, c'est un vélo qui vous transporte, plus vite et mieux que la plupart des speedpedelecs du marché. Effectivement, les Stromer, Flyer, ou encore Flluid sont efficaces, et même très efficaces, mais aucun n'a la polyvalence et la puissance du Ellio. Nous sommes un pas plus loin dans la mobilité de demain. Avec cet engin, votre voiture ne sortira plus que pour partir en vacances. L'Ellio a tout : autonomie, performances, maniabilité, polyvalence et un look… qui peut déplaire à certains. C'est compréhensible, mais l'idée de la marque belge n'est pas de faire un speedpedelec version sport, avec un cadre classique. L'idée qu'a réussie Ellio, c'est de faire de son engin un vélo pour toute la famille, à partir du moment, bien sûr, où l'on a le droit de conduire ce type de machine. En cas de problème, le service d'assistance de la marque vient chez vous ou sur votre lieu de travail pour réparer la bestiole et vous permettre de continuer vos grands déplacements sans encombre. Dernier petit détail qui n'en est pas un : pour avoir un Ellio, c'est en Flandre que cela se passe.

Nous vous l’avions déjà dit, 96 % des speedpedelec sont vendus en Flandre et donc Ellio concentre sa communication sur le néerlandais et l’anglais. Cela ne doit surtout pas vous freiner pour essayer cette machine hors de tout ce que nous connaissons et, en plus, cela vous donne une bonne occasion de parfaire la langue de Vondel ou celle de Shakespeare !