Le trafic ferroviaire est actuellement interrompu entre la gare de Louvain (Brabant flamand) et celles de Malines (Anvers) et d'Aarschot/Hasselt (Limbourg), a indiqué mercredi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Le trafic ferroviaire interrompu entre Louvain, Malines et Aarschot/Hasselt

Des dégâts ont été constatés vers 09h40 à l'entrée de la gare de Louvain, côté Bruxelles. "Un train de marchandises a endommagé la caténaire à l'intersection des deux voies", explique le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Petit.

Des bus de remplacement ont été mis en place par la SNCB entre Louvain et Haacht et entre Louvain et Aarschot. Les trains vers Bruxelles circulent normalement. Aucun train de passager n'a été bloqué par l'incident.