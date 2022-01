Prudence sur les routes: l'IRM lance une alerte jaune aux conditions glissantes après minuit et jusqu'à lundi matin

L'avertissement vaut de 03h00 du matin cette nuit jusqu'à 11h00 lundi. "Après minuit et après le développement d'éclaircies, du brouillard givrant pourra se former principalement sur le nord et le centre du pays. Des plaques de givre pourront par endroits rendre les routes glissantes", met en garde l'IRM.