Le nombre de cyclistes a augmenté de 20% l'an dernier à Bruxelles

Le nombre de cyclistes à Bruxelles a continué d'augmenter en 2021, après une hausse de 64% au cours de l'année 2020, déjà marquée par la pandémie. Selon les dénombrements des postes de comptage installés en divers endroits de la Région-capitale, livrés à Belga, 4,6 millions de déplacements à vélo ont été comptabilisés en 2020, contre 5,5 millions l'année dernière. Le 20 décembre dernier, le poste de comptage situé le long du canal à Molenbeek a franchi la barre du million, une première à Bruxelles.

En 2020, les Bruxellois ont enfourché massivement leur bicyclette. On ne s'attendait donc pas à une augmentation du même ordre de grandeur l'an dernier. Durant les années précédant la pandémie, la croissance annuelle était d'environ 13%. Outre le canal à Molenbeek, la rue de la Loi, et le boulevard Général Jacques, à hauteur de la VUB sont des points particulièrement fréquentés.

En raison d'un problème technique le décompte de certains jours de novembre n'a pas pu être effectué au quai aux Charbonnages, à Molenbeek. Le 20 décembre, le compteur y a franchi la barre du million, mais dans les chiffres, les comptes sont restés bloqués à 991.549. Cela représente malgré tout une augmentation de 13% par rapport à 2020.

Dans la rue de la Loi, il y a des poteaux de comptage sur la piste cyclable à double sens et de l'autre côté, vers le Pentagone. L'un d'eux a été hors service pendant un certain temps en 2020. Le nombre de passages à ces points de comptage a augmenté d'un peu moins d'un tiers, passant de plus de 925.000 à 1,25 million - 660.000 dans un sens, 560.000 dans l'autre.

A hauteur de la VUB, le long du boulevard Général Jacques (direction Montgomery), on a enregistré une hausse de 40% du nombre de passages (630.000 contre 450.000 en 2020). Dans l'autre sens, on a dénombré près de 400.000 cyclistes, soit une augmentation de 17%.

Bruxelles Mobilité publie les comptages sur un site de données ouvertes. Le compte "Twitter Brussels Bike Count" publie chaque jour un top trois. Il a procédé récemment à une synthèse annuelle.

A titre de comparaison, on relèvera que les chiffres diffusés mardi par la province du Brabant flamand montrent une baisse du nombre de cyclistes qui y ont été recensés l'an dernier par rapport à 2020, année record.