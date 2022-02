Accueil Belgique Mobilité Longs trajets : un conducteur sur deux somnole au volant Deux tiers des conducteurs qui font plus de 400 km indiquent ressentir de la fatigue. ©Shutterstock Yannick Natelhoff Journaliste



Parmi les nombreux accidents avec blessés se produisant chaque année en Belgique, ceux impliquant un conducteur somnolent font partie de ceux qui ont les conséquences les plus graves. Pour la simple et bonne raison que l’automobiliste, lorsqu’il s’endort et dévie de sa trajectoire, ne freine quasiment pas au moment de l’impact. En Belgique,...