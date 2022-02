La limitation de la vitesse à 80 km/h pour le trafic ferroviaire à destination et en provenance de la côte est levée depuis 15h00, a annoncé lundi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Intempéries: les trains depuis et vers la côte peuvent à nouveau circuler à vitesse régulière

Le trafic à grande vitesse sera également rétabli entre Anvers et les Pays-Bas à partir de 16h00. La limite de vitesse, fixée en raison des intempéries qui secouent la Belgique, a donc été levée et les trains des lignes Bruges-Knokke, Bruges-Ostende, Bruges-Blankenberge, Bruges-Zeebrugge et Lichtervelde-De Panne peuvent à nouveau circuler à vitesse normale.

Le trafic ferroviaire à grande vitesse sera à nouveau possible sur la ligne 4 (Anvers - frontière néerlandaise) à destination et en provenance des Pays-Bas à partir de 16h00. Les trains à grande vitesse seront cependant toujours soumis à une limite de vitesse de 160 km/h.

Seul le train reliant Anvers-Central et Noorderkempen circule actuellement sur la ligne à grande vitesse. Le reste du trafic de cette ligne est actuellement détourné par la ligne classique de transport de passagers entre Anvers et la frontière néerlandaise (ligne 12).