"Nous voulons réduire progressivement les marges de tolérance"

Que doit faire la justice pour lutter contre la vitesse excessive au volant ? Une tolérance zéro est-elle envisageable ? Maryam Benayad Journaliste service Belgique





Contacté, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), refuse de s'exprimer sur ce dossier en particulier. "Ce qui s'est passé dimanche matin est tragique. Je ne commente pas un cas individuel, mais de manière générale, nous pouvons dire que le nombre de décès sur nos routes est beaucoup trop élevé par rapport à nos pays voisins. Surtout en Wallonie où il y a eu, en 2019, 68 personnes tuées."Au cours des deux dernières décennies, ce nombre a déjà été divisé par deux, rappelle le ministre.



" Nous voulons le réduire à nouveau de moitié d'ici à 2030 et le ramener à zéro d'ici à 2050. Nous nous attaquerons aux causes les plus meurtrières sur la route : les excès de...