La SNCB relance le "Duo Ticket" à l'approche des vacances de printemps

L'offre sera valable du 2 avril au 31 août 2022. La SNCB avait déjà mis en place ce tarif promotionnel durant les fêtes de fin d'année, du 11 décembre jusqu'au 9 janvier derniers.

Le "Duo Ticket" sera en vente sur l'application et le site de la SNCB ainsi qu'aux automates et aux guichets. Il sera valable tous les jours de la semaine et du week-end. Le prix du billet variera en fonction du trajet souhaité.