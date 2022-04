La ponctualité des trains encore en baisse en mars

Ce taux de ponctualité reflète le pourcentage des trains arrivés avec moins de 6 minutes de retard à leur gare terminus ou dans la première gare de la jonction bruxelloise Nord-Midi sur leur trajet, le cas échéant.

L'année dernière, la ponctualité des trains au mois de mars était de 92,9%. Elle avait été à son plus bas en octobre, avec 89,6%, et à son plus haut en juillet avec 94,6%.

En mars, le taux de trains arrivant à l'heure a été plus élevé que la moyenne pendant les week-ends (94,6%) et à l'heure de pointe du matin (90,9%) et plus bas aux heures creuses (89,5%) et à l'heure de pointe du soir (85,8%).

Au mois de mars encore, 3,1% des trains ont été supprimés, soit moins qu'en février (3,9%) et plus qu'en janvier (2,3%).