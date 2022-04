Routes glissantes dans les prochaines heures, la Cellule d'action routière appellle à la prudence

En raison des dernières prévisions météorologiques et de la chute attendue des températures dans les Ardennes, les routes pourraient être glissantes dans la nuit de vendredi à samedi et samedi matin, avertit vendredi après-midi la Cellule d'action routière (CAR). La CAR, composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la Police Fédérale de la route, recommande à tous les usagers de rester vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire.

Elle ajoute que tous les moyens sont mis en oeuvre au niveau du Service Public de Wallonie (SPW) pour "assurer la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales".

La CAR conseille également aux usagers de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be) avant de prendre la route.