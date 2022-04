Le nombre de cyclistes à la hausse à Bruxelles : +32% d’adeptes de la petite reine en plus en février par rapport à 2021

Dans la capitale, le nombre de cyclistes a connu une nette hausse en ce début d’année. Selon Bruxelles Mobilité, le nombre a augmenté de +25% en janvier 2022 par rapport à janvier 2021, et de +32% en février.

©Bruxelles Mobilité

"Bruxelles Mobilité note une claire augmentation des déplacements à vélo en heure de pointe en semaine, mais également en soirée / nuit (surtout le week-end) suite aux assouplissements des mesures sanitaires (horaire d'ouverture dans l'horeca, réouverture des boîtes de nuit...)", indique l'administration régionale dans un communiqué.

Nouvelle campagne

En ce lundi de rentrée printanière, Bruxelles Mobilité lance une nouvelle campagne de "mise en selle" appelée "BrusselsFit" en comparant Bruxelles à "la plus grande salle de sport à ciel ouvert".Le but est d'encourager la pratique quotidienne du vélo, et en particulier les déplacements vers le lieu de travail.

"2/3 des trajets intra-bruxellois se font sur une distance de moins de 5km, pile les 30 à 45 minutes de sport recommandées par jour", commente la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen).

Un événement "Open Air Spinning" aura lieu ce 8 mai au centre de Bruxelles.