Grève de la Stib : seule une ligne du métro bruxellois roule, les trams et bus aussi perturbés

Seule la ligne de métro 1 roulait vendredi matin en raison d'une action nationale menée en front commun syndical pour réclamer "de meilleurs salaires". Les lignes de tram et bus sont également fortement perturbées, indiquait la Stib sur Twitter vers 06h30. Les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 82 et 92 circulent. Les autres lignes ne rouleront pas ce vendredi, tout comme les métros 2, 5 et 6, prévient la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

Côté bus, les 12, 34, 53, 59, 65, 71, 87 (prolongé jusque Étangs Noirs), 88 et 95 assurent leur trajet.

Les Bruxellois et Bruxelloises ne pourront en outre pas compter sur le service de bus nocturne Noctis ce vendredi.

Diverses actions sont menées aux quatre coins du pays tout au long de la journée, le front commun syndical entendant ainsi rappeler son opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires, accusée de "verrouiller" le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation galopante et de prix de l'énergie exorbitants.