"La fin de la concurrence déloyale"; "la Région bruxelloise régresse": le plan taxi validé en commission

Les taxis et Uber seront désormais divisés en plusieurs catégories: les taxis de station, les taxis de rue, et les taxis de cérémonie.

La saga n’est pas terminée, mais elle a connu ce mardi une avancée significative.

La commission des Affaires intérieures du parlement bruxellois a donné son feu vert, mercredi, majorité contre opposition, au projet d’ordonnance visant à réformer les règles en vigueur dans le secteur des taxis et autres formes de transport rémunéré des personnes.

Ce plan déposé par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) doit être votée en plénière ce vendredi.

Le texte vise à unifier le secteur sous un statut commun, via des conditions d’exploitation identiques pour les exploitants et les chauffeurs. La catégorie des LVC (Location des Véhicules avec Chauffeurs) disparaît.

"L'ordonnance tient désormais compte de la diversité de l'offre de taxis et met fin aux situations de concurrence déloyale, en instaurant les mêmes obligations et conditions d'accès pour tous les chauffeurs. Les chauffeurs seront aussi mieux protégés d'intermédiaires qui abuseraient de leur position dominante. Ces derniers pourront être sanctionnés d'un retrait d'agrément s'ils ne respectent pas leurs nouvelles obligations (en matière de conditions de travail, de fiscalité, de transparence, etc.)", se félicite Hicham Talhi, député Ecolo bruxellois dans un communiqué.

Des “taxis de station” (les taxis classiques) apparaissent dans la future législation des services. Ils peuvent être pris en station et en rue sans réservation. Des “taxis de rue” qu’on réserve via une plateforme agréée de type Uber et qui ne peuvent circuler sur les bandes réservées à la Stib qui doivent être réservées préalablement forment une autre catégorie.

Un service “taxis de cérémonie” est également créé. Chaque service disposera d’une tarification spécifique. Seuls les taxis de station peuvent utiliser les emplacements qui leur sont réservés sur l’espace public, ainsi que les sites propres réservés entre autres aux transports en commun et services de secours.

La future réglementation régionale prévoit un mécanisme d’agrément autorisant les plateformes à offrir leurs services sur le territoire bruxellois. Tous les agréments seront accordés pour sept ans.

Tous les chauffeurs devront être titulaires d’un certificat de capacité pour pouvoir travailler.

Autre nouveauté : l’obligation pour les intermédiaires de réservation d’obtenir un agrément contre redevance pour pouvoir offrir leurs services tant aux exploitants qu’aux utilisateurs de taxis.

"Le gouvernement n'a pas masqué sa volonté de diminuer le nombre de taxis et de LVC opérant sur le territoire de la Région alors que la demande croissante des Bruxellois pour ce service n'est aujourd'hui pas rencontrée. Avec les multiples catégories de taxis, on est l'antipode du statut unique initialement promis. Un exemple de plus qui montre que la Région bruxelloise régresse plus qu'elle ne progresse ! Tout cela au frais des clients bruxellois qui devront se passer d'une offre de mobilité démocratisée, moderne et efficace", a réagi David Weytsman, député MR.

Le gouvernement bruxellois doit encore fixer un numerus clausus, sorte de quota qui limite le nombre d’Uber et de taxis autorisés à Bruxelles et censés entrer en vigueur en 2022. Ce numerus clausus sera limité aux licences bruxelloises actuelles, mais pas aux Wallonnes ou flamandes. Un tarif minimum devra également être fixé.

Le plan devrait être d’application après l’été. Dans l’intervalle, l‘ordonnance “sparadrap” adoptée l’hiver dernier pour permettre aux chauffeurs de LVC de continuer à travailler avait déjà été prolongée jusqu’au 22 octobre prochain.